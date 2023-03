Mulher (mãe) chama aplicativo e fala pra motorista levar bebê sozinho no carro.

Disse que pai iria pegar criança.

No vídeo, homem diz que foi vítima de agressão. Ele questiona a mãe sobre a segurança do bebê e ela afirma que já pagou, então ele tem que levar. #Brasil #Uber #folgada #Viral #mae

ConectCar tem expectativa de crescimento com início do Free Flow

O primeiro pedágio Free Flow do Brasil entrará, em breve, oficialmente em operação. Com isso, a ConectCar, empresa de meio de pagamento automático de mobilidade, segue com uma expectativa de crescimento, já que apresenta soluções que facilitam a vida dos motoristas. Além disso, estima-se que, nos próximos anos, mais concessionárias devem seguir este formato de cobrança, que já está presente em muitos países. Atualmente, os pórticos estão instalados em três pontos diferentes da BR-101: no Km 414, em Itaguaí/RJ, no Km 447, em Mangaratiba/RJ e no Km 538, em Parati/RJ.

“O Free Flow é uma tendência e a procura pela solução de pagamento automático deve acontecer de forma orgânica. Temos como objetivo democratizar ainda mais o uso desse tipo de pagamento, contribuindo para o desenvolvimento do setor e para uma experiência de cliente cada vez mais fluida, digital, transparente e personalizada. Investimos em soluções que abrem caminhos para esse segmento, possibilitando o acesso das pessoas a essa tecnologia, que já facilita o dia a dia de tantas outras. Inclusive, contribuindo com este nosso propósito, temos a Tag Itaú e a Tag Porto, com o benefício de isenção da mensalidade”, afirma Eduardo Vasconcelos, CEO da ConectCar. Além disso, estudos realizados pela CCR RioSP, concessionária que administra estes trechos, apontam que, sem qualquer incentivo tarifário, 54% dos usuários pagariam a tarifa do Free Flow de forma automática (por meio de uma tag), o que já indica essa possibilidade de maior busca pelo serviço e, consequentemente, crescimento das empresas do segmento.

A ConectCar participou e apoiou estudos que contribuíram para a chegada da tecnologia Free Flow em nosso país. Inclusive, essas pesquisas foram fundamentais para a implementação do novo modelo, já que a empresa colabora diretamente com as concessionárias, órgãos reguladores e empresas de tecnologia, contribuindo assim com o aprimoramento do serviço prestado aos clientes que passaram a trafegar pelas rodovias com esta novidade.

Outras vantagens para quem já é cliente são os descontos de 5% (DBT – Desconto Básico de Tarifa), válido para todos as categorias de veículos, e acesso ao desconto de usuário frequente (DUF – Desconto para o Usuário Frequente), em que os condutores que transitam com veículos de passeio começam com 5% de desconto, podendo chegar a até 70% de desconto sobre a tarifa padrão.

Vasco ainda comenta sobre outros benefícios que o Free Flow traz para a população: “essa novidade que chega ao Brasil é um sistema utilizado em muitos países e que emprega uma tecnologia capaz de identificar e tarifar os veículos que trafegam por uma rodovia, sem a necessidade de paradas em praças de pedágio ou mesmo a redução de velocidade para a leitura e cobrança da tarifa, o que resulta em uma diminuição no tempo de viagem e menor emissão de CO2”. As praças físicas de cobrança são substituídas por pórticos com dispositivos e sensores instalados, como câmeras ou leitores de placas, que fazem a detecção e a identificação de veículos, mesmo em condições de baixa visibilidade, sendo possível identificar altura, largura, comprimento e quantidade de eixos rodantes e suspensos. Para cada um desses pórticos é atribuída uma tarifa.

“Fico muito confiante em relação ao nosso futuro, já que estamos atuando de forma inteligente e ágil, diversificando nossas soluções e entregando uma experiência, cada vez mais, digital e personalizada para os nossos clientes e parceiros. A ConectCar tem um DNA de inovação e o propósito de contribuir com o dia a dia das pessoas. Apoiamos todo e qualquer movimento voltado a trazer benefícios para o consumidor e para a mobilidade de forma geral. Os ganhos que o Free Flow traz neste sentido são inúmeros, sendo que a utilização da tecnologia das tags é uma facilidade extra para o usuário”, declara o CEO da ConectCar.

