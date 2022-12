Um rapaz que madrugou para vender drogas acabou perdendo o material de trabalho este domingo em Santa Bárbara d’Oeste.

.📍DATA: 11 de Dezembro de 2022

.📍HORA: 06:50

.📍LOCAL: Rua Isaltino Amaro da Silva 413 São Fernando

🛑 Apreensão de Drogas/ Objeto

Abaixo a síntese da ação da Guarda Municipal Equipe 03 🚨Subinspetor Morais 🚨GM Batistela e Apoio Vtr 05 Insp Vermerson GM Gonçalves e Vtr 35 GMs Nascimento e Eliezer:

Essa equipe durante patrulhamento pela Rua Izaltino Amaro da Silva Avistou um jovem de estatura mediana ,camiseta azul ,o qual estava em uma bicicleta Mountain Bike Aro 29 de 21 marchas de cor verde e preta, sendo que este jovem ao avistar a viatura arremessou uma sacola sobre o portão da Residência de número 413 da referida rua ,em seguida abandonando a bicicleta e evadindo-se em desabalada carreira não sendo possível abordar, ao verificar o que havia no interior da sacola constatou 126 porções de maconha já prontas para serem vendidas bem como 03 porções maiores, Que após pesadas em balança não oficial pesaram 230 g, os fatos foram apresentados no plantão policial onde Após o registro do BO PC ,Toda a droga bem como a bicicleta ficou devidamente aprendida.