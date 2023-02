1o compromisso após fim do mandato de Macris

Em seu primeiro compromisso público após o encerramento do mandato como deputado federal, Vanderlei Macris visitou a novo sede da Câmara de Nova Odessa. Foi recebido pelo presidente da Casa, Wagner Morais, vereadores Tiãozinho do Klavin, Levi Tosta e Elvis Pelé.

O ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza e a ex-primeira dama Andréa Souza também acompanharam a visita.

Ele elogiou as novas instalações da Câmara. “O ambiente ficou mais acolhedor, tem acessibilidade e está mais moderno”, afirmou.

O ex-deputado também reforçou o compromisso de continuar trabalhando pela cidade, mesmo sem mandato. “Eu tenho quase 50 anos de vida pública e a gente não tira isso da nossa rotina assim, de repente. Eu vou continuar trabalhando pelos municípios e Nova Odessa é uma cidade pela qual tenho um carinho especial, onde tenho amigos e um grande respeito pela população”, afirmou.

“Macris é um homem íntegro, por quem tenho muito respeito e muita admiração. É uma honra receber uma visita tão ilustre e é ainda mais gratificante ver sua vitalidade, sua disposição em trabalhar por nossa cidade”, afirmou Morais.

Advogado, VM foi vereador em Americana em 1973/1975. Elegeu-se deputado estadual para sete mandatos: pelo MDB-PMDB, em 1975/1979, 1979/1983, 1983/1987 e 1987/1991; e, pelo PSDB, em 1995/1999, 1999/2003 e 2003/2007.

Elegeu-se à Constituinte com 66.262 votos.

Foi fundador e líder do PSDB, e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no biênio 1999/2001.

Foi deputado federal por quatro mandatos. Nos trabalhos constituintes integrou, como titular, as comissões do Poder Judiciário e de Sistematização e, suplente, a Comissão do Poder Legislativo.

