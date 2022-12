O deputado Federal Vanderlei Macris fez nesta quinta-feira (22), na sessão do Congresso Nacional, seu discurso de despedida da Câmara dos Deputados. Mesmo recebendo a confiança de mais de 87 mil eleitores, Macris não conseguiu se reeleger.

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, elogiou o trajetória de Macris. “Obrigado, deputado Vanderlei Macris, reconhecimento feito pelo seu extraordinário trabalho no parlamento brasileiro”.

Durante o uso da palavra, o parlamentar destacou no Plenário da Câmara não só o último mandato, mas toda a sua trajetória política de mais de 50 anos. Na Alesp e na Câmara Federal, Macris atuou e defendeu a redemocratização, o Voto Aberto, o combate à corrupção e aos privilégios, firmando posicionamento pela Lava Jato, a condenação em 2° Instância, o fim do Foro Privilegiado, marcou posição contra os Supersalários, a defesa da Lei da Ficha Limpa, a manutenção do emprego, nas propostas de desenvolvimento econômico e pela Desoneração da Folha, entre outros. Segundo ele, seus mandatos foram concretizados com “muito trabalho e respeito aos cidadãos do meu Estado de São Paulo e do Brasil”.

“Finalizo este mandato com a certeza de que honrei a confiança em mim depositada e digo que ainda temos muito a avançar. E, mesmo fora da Câmara dos Deputados, podem contar com a minha luta.”