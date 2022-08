O prefeito Chico Sardelli esteve na manhã desta quarta-feira (3) no Centro Oncológico de Americana (Unacon) para verificar como estão os atendimentos no local. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do deputado federal Vanderlei Macris.

A unidade está atendendo desde 8 de junho, realizando procedimentos quimioterápicos e cirurgias. A construção foi feita por meio de parcerias firmadas entre a prefeitura e a iniciativa privada. O custeio das atividades é viabilizado por meio de convênio com o Governo do Estado, que disponibilizará R$ 5.547.447,00 anualmente. Os recursos foram obtidos por intermédio do deputado federal Vanderlei Macris.

Durante a visita, prefeito, vice e deputado conversaram com a equipe de enfermeiras e médicas, além de pacientes. O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira também participou da visita.

“Sempre que passo por aqui me emociono ao ver essa unidade funcionando. É uma obra histórica para nossa cidade. Ela representa um atendimento humanizado e digno às pessoas com câncer, sem que elas precisem viajar por horas. Agradeço ao Macris e ao governador Rodrigo Garcia pela parceria com nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Odir destacou que a avaliação dos pacientes que fazem tratamento na unidade tem sido muito positiva. “A gente percebe o quanto as pessoas estão agradecidas de poderem fazer o tratamento na cidade onde moram. Esperamos que essa comodidade resulte em um tratamento ainda melhor para as pessoas”, afirmou Odir.

“A maior satisfação é ver as pessoas sendo atendidas perto de casa. Conversar com os pacientes e perceber que isso fez a diferença motiva o nosso trabalho”, disse Macris.

TOMÓGRAFO

Além da Unacon, Chico, Odir e Macris também fizeram uma visita técnica ao novo tomógrafo computadorizado recém-instalado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O equipamento é mais moderno e oferece melhor qualidade de imagem aos exames. A aquisição do novo tomógrafo foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

“Modernidade e tecnologia. Isso é o que representa este novo tomógrafo que está à disposição da população. Fico muito grato em ter contribuído com essa conquista, que aumenta em 8 vezes a qualidade de imagem de diagnóstico em relação ao equipamento antigo. Americana tem hoje o que há de melhor nesta categoria”, disse Macris.