Nota Oficial

Lamento profundamente as cenas de barbárie que assistimos, contra a democracia e contra as forças de segurança.

O Brasil passou pelas eleições, elegeu seus representantes e a vontade popular precisa ser respeitada.

Que todos os responsáveis por essas atitudes tristes e de tantos prejuízos materiais e morais para história do nosso país sejam punidos, para que atos como esse não sejam encorajados. Atos que mancham a árdua luta pela soberania popular em nosso país.

Fica aqui o meu repúdio.

E que o nosso país possa trilhar caminhos de respeito e normalidade democrática.

Vanderlei Macris

