A Polícia Militar descobriu uma carga de maconha em um caminhão em Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. Os agentes da PM encontraram tijolos de maconha escondidos em uma carga de farinha de trigo transportada em um caminhão com placas de Foz do Iguaçu (PR). A abordagem aconteceu na Rodovia Vereador Saulo Waldemar Fornazin, área rural de Santa Bárbara.

Teria sido um caso de traficante roubando traficante. O motorista de 47 anos foi detido.

O policiais foram até o local inicialmente para investigar uma denúncia de roubo. Quando chegaram na estrada, os policiais viram dois carros batidos e com marcas de tiros. Os veículos tinham placas de Americana e Campinas. Mais à frente, estavam o caminhão e o motorista.

Em depoimento à polícia, o motorista disse que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Taubaté. Ele contou que fez uma parada na Rodovia Castelo Branco onde um homem o abordou se apresentando como policial do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Logo depois, ele mandou que o motorista o seguisse.

Com o ‘policial’, o homem dirigiu até Santa Bárbara e parou na estrada. Pouco tempo depois, um terceiro veículo chegou. Quatro suspeitos mascarados e armados desceram, e ordenaram que o motorista não saísse do veículo.

Segundo a polícia, os traficantes teriam descoberto que seria transporte das drogas. E decidiram para roubar a carga. Mas durante o transbordo, algo deu errado e houve troca de tiros entre suspeitos ainda não identificados. Após ouvir o relato, os policiais revistaram o caminhão e encontraram 20 tijolos de maconha no meio da carga de farinha de trigo. O motorista alegou que não sabia sobre as drogas, mas ficou preso para investigação.

Após policialpadrao.com.br