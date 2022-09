Estão abertas as inscrições para a oficina “O cinema brasileiro e a independência – Identidade e representação” ministrada pelo cineasta Bruno Cucio no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, na próxima terça-feira (20), das 14h às 18h. Os interessados devem se inscrever diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana pelo telefone (19) 3408-4800. A participação é gratuita e foram disponibilizadas 30 vagas para pessoas a partir de 15 anos. O MAC de Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A oficina visa promover a discussão sobre o cinema nacional e independência no Brasil, explorando a representação do momento histórico e a situação colonial que perpetua no subdesenvolvimento da indústria audiovisual no âmbito econômico do setor. O evento aborda o conceito de cinema independente brasileiro em relação aos grandes estúdios produtores e as propostas estéticas do Cinema Novo, Cinema Marginal e da atualidade, que buscaram representar a identidade do Brasil e de seu povo.

Bruno Cucio é graduado em Cinema pela Faap, mestrando no departamento de artes da Unesp e sócio da Travessia Filmes. Desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo do longa-metragem “Para’í”, exibido em diversos festivais nacionais e internacionais. Dirigiu os curtas-metragens “Um homem satisfeito” (2015), “Até onde” (2013) e “Será (?)” (2012), realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens. Coordenou o projeto socioeducacional Circuito Cultural, de 2010 até 2013, além de dar aulas de roteiro e direção em escolas e instituições de ensino como Pontos MIS, Sesc, Poiesis, IED (Instituto Europeu de Design), Colégio Bandeirantes, Escola Oswald de Andrade e Escola Carandá Viva Vida. Atualmente é professor e coordenador pedagógico do INC (Instituto de Cinema de São Paulo). Foi produtor e curador dos festivais de cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo ProAC Ações de Fomento, em 2014; e Move Cine Arte, em 2012.

O evento integra a programação do Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.