O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana promove, nesta sexta-feira (21), a abertura da exposição “Astronauts”, do artista americanense Matheus Hofstatter. O artista apresenta 5 das 13 obras da série “Astronauts”, sendo uma delas “Vaccine covid-19” finalista do Global Art Awards em Tókio, na categoria mixed media graffiti em 2021. A abertura acontece às 19h com a presença do artista, contará com discotecagem de Gabriel Berigo, do Espaço Gnu, e poderá ser visitada gratuitamente até o dia 25 de novembro, de segunda a sexta das 9h às 17h.

“É uma série que se iniciou em 2019 a convite de outro artista, o Biel Siqueira, que me convidou para fazer uma exposição no hotel Rad Radisson em Campinas. A partir disso, continuei produzindo a série com outras obras. Fui complementando. Esse é um tema que me desperta muito a imaginação. Uso muitos elementos na composição reais dos acontecimentos”, disse o artista.

Matheus é artista plástico, videomaker e produtor independente formado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio, Televisão e Cinema pela Universidade Metodista de Piracicaba e extensão em Direção de Fotografia pela ECA – USP -2003.

Hofstatter experimentou a arte bebendo na fonte do audiovisual, onde através da experimentação buscou uma linguagem que se contrapunha à leitura óbvia da realidade. Sem deixar o audiovisual, que é intrínseco em sua carreira, começou a se expressar em outros suportes, como painéis em tecidos, materiais alternativos e flertando com a fine arte, mas mantendo sempre sua linguagem e essência.

Sempre contestador, abriu internamente uma inquieta desconstrução do que representa a arte contemporânea e seus significados, tornando-se assim um artista que tem na pesquisa e inquietude grandes aliados da sua criação.

O MAC Americana está localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, no bairro Jardim São Paulo.