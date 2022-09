O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na próxima segunda-feira (26), duas sessões do filme “Quilombo” (1984), uma co-produção brasileira e francesa do gênero drama, dirigido por Cacá Diegues. A obra é considerada a narrativa mais popular e difundida sobre Palmares e pode ser vista gratuitamente às 14h30 e às 19h30. O MAC está localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, na Avenida Brasil, 1.293, bairro Jardim São Paulo.

O longa tem no elenco Antônio Pompeo, Zezé Motta, Grande Otelo e Toni Tornado e músicas de Gilberto Gil e Wally Salomão. O roteiro é baseado nos livros “Ganga Zumba”, de João Felício dos Santos e “Palmares”, de Décio de Freitas. A história se passa no nordeste brasileiro, em 1650, quando um grupo de pessoas escravizadas se rebela num engenho de Pernambuco, aproveitando a fraqueza do governo colonial – que enfrenta a invasão holandesa, e ruma para o Quilombo dos Palmares.

Entre eles, está Ganga Zumba, príncipe africano e futuro líder de Palmares. Sob seu comando e, mais tarde, de seu herdeiro e afilhado Zumbi, o quilombo prospera e os ex-escravizados se tornam uma força militar e comercial poderosa e capaz de ameaçar o domínio dos colonizadores e da autoridade real. Logo, as forças da ordem se mobilizam para combater os rebeldes, em uma guerra que se estenderá por anos.

O filme será exibido dentro do Programa Pontos MIS, que acontece em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.