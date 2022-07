O Museu de Arte Contemporânea de Americana está com inscrições abertas para a “Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – Desobedecendo às Regras”, ministrada por Melissa Szymanski. A atividade faz parte do Programa Pontos MIS, que acontece em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

A oficina vai acontecer no dia 14 de julho, das 14 às 18 horas. Estão sendo oferecidas 25 vagas, e podem participar interessados a partir de 15 anos, que deverão inscrever-se no MAC pelo telefone (19) 3408-4825, pelo e-mail [email protected], ou diretamente no museu, que fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A oficina teórica e prática tem o intuito de mostrar uma alternativa na escolha do olhar fotográfico. Por meio de exemplos que fazem um contraponto das referências clássicas ilustradas, os alunos terão mais repertório e caminhos para escolher nas fotografias, contribuindo para o desenvolvimento tanto de um trabalho autoral como nos registros de viagens e nas fotos do dia-a-dia.

Fotógrafa formada e pós-graduada pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), Melissa Szymanski participou de diversos cursos em Milão nas áreas de Fotografia de Moda e Still Life. Trabalhou na Revista Italiana Moda Pelle, na execução de editorias e publicidade. Atuou como docente de Fotografia na FASM, Instituto Europeo di Design (IED) e ministrou durante sete anos aulas de fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas e Intermediário. Coordenou o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral pela Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. Recentemente é docente na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em diversos aparelhos, SESC e no MIS (Museu da Imagem e do Som), no projeto Pontos MIS. Foi convidada no primeiro congresso on-line de Fotografia de Moda, abordando o tema: A Fotografia de Moda no Brasil: criação ou cópia? Desenvolve seu trabalho como fotógrafa para as agências de modelos, em diversas marcas, sites e reportagens.

Serviço

“Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica –Desobedecendo às Regras”

Oficineira: Melissa Szymanski

Vagas: 25

Participação: interessados a partir de 15 anos

Pré-requisito: não é necessário possuir câmera fotográfica digital ou analógica para participar da oficina. Porém, se o aluno possuir (opcional), pode levar o equipamento à oficina.

Data: 14 de julho das 14h às 18h

Inscrições: até 13 de julho

Local: MAC Americana

Av. Brasil, 1293 – Jd. São Paulo

(19) 3408-4825 I [email protected]