Fenômeno das redes sociais por sua simplicidade, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, teria tomado um golpe de seu ex-empresário. Os novos gestores da carreira de Luva de Pedreiro que preferiram não ser identificados, disseram com exclusividade à coluna do jornalista Leo Dias o estado chocante que se encontra as duas únicas contas bancárias do jovem.

De acordo com seus novos empresários, Luva de Pedreiro possui duas contas bancárias que, juntas, totalizam R$ 7.500. Para se ter uma ideia, seu contrato com o Prime Video, para divulgar a Copa do Brasil, rendeu a ele R$ 1 milhão.