O casal de Santa Bárbara d’Oeste Ademir e Bete Gonçalves morreu com menos de 12 horas de diferença. Ademir faleceu nesta sexta-feira, aos 75 anos, após sofrer um mal súbito.

Segundo informações de pessoas que estiveram no velório de Ademir, a esposa, Bete Gonçalves, ao chegar próximo ao caixão, teve um mal súbito e também faleceu.

Bete foi professora e trabalhou no gabinete do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior. Ademir e Bete são pais do ex-vereador Gustavo Bagnoli.