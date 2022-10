Nova Odessa será representada neste sábado (08/10), em Lindoia, na Copa RL Arm Fight de luta de braço. O campeonato contará com a participação de atletas de várias cidades. A equipe novaodessense Viper competirá com 9 lutadores nas categorias estreante, sub 21, intermediária (sênior) e master (destinada a atletas acima de 40 anos), além da gran master (acima de 50 anos).

“Estamos confiantes que nossos atletas terão um bom desempenho. Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Odessa”, disse o coordenador da equipe, Odyr José da Silva (o Odyr Racing).

Se delegação de Nova Odessa conta com Rodrigo Caetano Pinto (Sênior), Weliton Rocha de Azevedo (master e sênior), Alex Adriano de Oliveira Figueredo (sênior), Cassius Monrie de Oliveira (sênior), Miguel Garbelini (sub 21), Fernando Henrique Magalhães (sênior), Lucas Algeri Demétrio (estreante), Eduardo Leandro Camargo (estreante), Luis Carlos Sabino (gran master e sênior), além do técnico da equipe, Weliton Rocha de Azevedo, e o coordenador Odyr José da Silva, o Odyr Racing.

COPA BRASIL

E por falar em luta de braço, bom lembrar que o atleta novaodessense Cassius Monrie de Oliveira (categoria 60 kg master) conquistou a medalha de prata nos braços esquerdo e direito, na Copa do Brasil de Luta de Braço, ocorrida no dia 03 de setembro em Capivari.

Rodrigo Caetano Pinto participou da categoria livre PCD (Pessoa com Deficiência) sênior, e conquistou o ouro no braço esquerdo e a prata no direito. O torneio serviu como classificatória para o Arnold Classic 2023, campeonato mundial que será realizado na Flórida, nos Estados Unidos.