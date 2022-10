A temperatura deve subir na noite deste domingo com o debate entre o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro. O debate deve acontecer a partir das 20h na Bandeirantes.

LULA LÍDER- Lula lidera todas as pesquisas com 6% a 8% de frente e venceu o 1o turno com 6,2 milhões de frente (57,2 milhões a 51 milhões).