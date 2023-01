Lula divulga vídeo da destruição no Palácio do Planalto

O presidente Lula (PT) divulgou, em seu perfil no Instagram, um vídeo mostrando a destruição após o ataque ocorrido no domingo, 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, promovido por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Terroristas destruíram o patrimônio público em Brasília. Não há precedente na história do nosso país para o que aconteceu no Palácio do Planalto. Obras de arte, objetos de valor histórico, vidraças, cadeiras, fotografias, computadores, entre outros objetos, foram completamente destruídos”, disse Lula na postagem.

LEIA TAMBÉM: Lula reúne 27 governadores e faz caminhada simbólica

Assista:

Vídeo @ricardostuckert

Siga o canal do Novo Momento no Youtube