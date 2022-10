do Pollstergraph. Durante o debate da Band, a AtlasIntel reuniu 100 eleitores que não votaram em Lula ou Bolsonaro. A maioria (54%) considera que Lula ganhou o debate, 32% acham que Bolsonaro ganhou e 14% não souberam responder.

Esse resultado se mantém para eleitores que votaram em Tebet, Ciro, outros candidatos, branco/nulo e também para os que não votaram. Todos esses grupos concordam que Lula venceu o debate.

O estudo se baseia na opinião de 9 grupos focais e a amostra não é representativa. Ou seja, não se tratam de estimativas sobre a opinião da população.

O objetivo deste tipo de estudo é avaliar tendências e informar análises. Análises subjetivas e baseadas apenas na opinião do analista tendem a ser enviesadas, especialmente quando o analista votou num dos dois candidatos no 1º turno.

Os participantes foram divididos em 9 grupos focais de acordo com os estados onde residem:

Paraná/Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Tocantins

Bahia

Acre

Mato Grosso/Mato Grosso do Sul.

Veja os resultados abaixo:

Após o debate, 59% dos participantes disseram que tendem a apoiar Lula no 2º turno, 32% tendem a apoiar Bolsonaro e 9% estão indecisos.

Dividindo as respostas de acordo com o voto de cada participante no 1º turno, Lula ganha em todos os grupos.