Por estado Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe registraram 100% de vitória no Lula em todos os seus municípios. O destaque vai ao município de Guaribas, no Piauí, como a cidade que mais deu votos ao petista representando 93,8% do eleitorado local do município. O estado da Bahia é um dos mais importantes para as eleições no Nordeste e foi quase totalmente ganho por Lula. O petista ganhou em 415 dos 417 municípios baianos. Já em Minas Gerais, um dos estados mais importantes para as eleições, o presidente eleito conseguiu ganhar, mas com uma diferença não tão grande quanto conseguiu no Nordeste. Foram 564 municípios ganhos por Lula contra 288 do adversário.