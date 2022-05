O ex-presidente Lula (PT) lidera com folga a corrida eleitoral deste ano. O petista subiu e agora tem 48% contra 27% do presidente Jair Bolsonaro (PL), mostra pesquisa Datafolha divulgada esta quinta-feira.

Lula, que se casou na semana passada e ainda curte a Lua de Mel, lidera as intenções de voto no primeiro turno com 48%. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que vinha crescendo em outras pesquisas, tem apenas 27%. Ciro Gomes (PDT) tem 7% da preferência. Os demais candidatos atingem no máximo 2%. Essa é a primeira pesquisa Datafolha sem Sergio Moro (União) e João Doria (PSDB), que deixaram a disputa.