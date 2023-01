O presidente Lula da Silva (PT) convocou reunião com governadores nesta segunda-feira (9). Foram a Brasília 23 governadores. Outros quatro estados enviaram representantes. Todos os discursos no encontro foram de defesa da democracia e repúdio aos ataques do domingo. Ao final do evento, Lula puxou políticos para uma caminhada simbólica até o STF.

No evento, ele disse que o país não vai permitir que a democracia escape das mãos. Lula convocou a reunião após os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, no domingo (8), quando uma minoria radical de bolsonaristas depredou o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).