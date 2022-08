O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em uma live ao lado do deputado federal André Janones (Avante-MG), na manhã deste sábado (13/08), que o Auxílio Emergencial será mantido em 2023, como uma forma de combater a fome e a miséria no Brasil.

“Precisamos dizer uma coisa em alto e bom som, enquanto não acabar a miséria neste país, enquanto não acabar com a fome neste país, não tem como acabar com o auxílio emergencial”, declarou o ex-presidente. “Não há como acabar com o auxílio emergencial sem recuperar a economia brasileira, sem que a gente gere emprego”.

Para Lula, a intenção eleitoreira usada na criação do auxílio, a poucos meses da eleição presidencial de outubro, não pode impedir que as pessoas mais necessitadas, que estão sem renda e passando fome, usem o dinheiro.

“É um fundo que foi criado com objetivo eleitoral, poderia ter sido criado seis meses, um ano atrás, mas ele (Bolsonaro) deixou para criar perto das eleições para poder garantir uma ajuda na campanha. Nos meus discursos eu falo: ‘se esse dinheiro cair na sua conta, pegue e coma porque senão o Guedes toma’”, disse.