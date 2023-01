Lula homenageia funcionários que limparam Palácio

Anderson Torres veio para o Brasil ser preso



Ex-ministro e secretário de segurança do Distrito Federal por uma semana, Anderson Torres foi preso na manhã deste sábado em Brasília. Ele veio dos Estados Unidos onde estava desde o começo do ano. Ele não estava na cidade durante os ataques do último domingo (8), quando terroristas atacaram as sedes dos 3 poderes.

O pedido de prisão de AT foi feito pela Polícia Federal foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esta semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro mudou seu perfil nas redes sociais. Avalia-se que ele teme incorrer em novos crimes além dos que já começa a ser investigado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento