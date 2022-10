A campanha a presidente e governador do PT (Lula e Haddad) tem ação em Nova Odessa este sábado. Será a primeira ação de segundo turno na cidade. Lula disputa a eleição contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e venceu no 1o turno com 57,2 milhões de votos contra 51 milhões.

Haddad ficou atrás do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).