Lula faz 100 dias. O que muda na região?

O terceiro mandato de Lula da Silva chega aos 100 dias

O Brasil voltou a ser governado pelo PT e em 100 dias os principais fatos foram a reaproximação com as grandes potências e a crise dos Yanomamis. O país também viu dois casos de ataques a escolas com mortes e tensão por conta da relação entre segurança e as unidades de ensino.

Abaixo o NM faz uma breve análise de como ficam o PT e o governo federal nas cidades da região.

SUMARÉ– Sumaré deve ser a cidade com maior aposta do PT. A cidade foi governada pelo partido neste século (Bachim) e tem um candidato forte para suceder o atual prefeito Luiz Dalben (Cidadania). Willian deve ser candidato a prefeito com boas chances de ir para o segundo turno.

NOVA ODESSA– Em Nova Odessa, a federação partidária (PT-PV-PCdoB) deve seguir unida com boas chances de fazer mais cadeiras do que o atual número. O grupo tem somente a vereadora Márcia Rebeschini.

AMERICANA– O PT tem 3 grupos em Americana. O time da vereadora Juliana Soares é o mais forte por conta do mandato. Mas o partido lançou a ex-vereadora Lurdinha Ginetti a prefeita em 2020 e ainda tem o grupo mais antigo ligado ao ex-deputado Antonio Mentor, que voltou a circular na cidade nas últimas semanas.