O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna à Vila Soma, em Sumaré, na manhã da próxima quinta-feira (5), para cumprir a promessa que fez durante sua última visita à Ocupação, em 2016. Na época, o ex-presidente se comprometeu a voltar quando a comunidade se tornasse, enfim, um bairro. Com a regularização da Vila Soma, Lula irá cumprir o prometido e se será recebido pelo vereador Willian Souza, liderança política da Vila Soma, além de líderes comunitários e moradores.

“É uma honra receber novamente o presidente Lula na Vila Soma. Ele acompanhou de perto toda a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Ocupação, e hoje temos muito orgulho de comemorar a regularização com ele. O presidente vai ver de perto as melhorias que já estão acontecendo no bairro: a regularização dos lotes, a chegada da energia elétrica e as primeiras obras de infraestrutura no local. Em breve, ele poderá retornar, já como presidente da República, para ver as ruas asfaltadas, a população com acesso a tratamento de água e esgoto, além de equipamentos públicos de saúde, educação e lazer”, comemorou o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT).

Líder nas pesquisas de intenção de votos para a presidência da República, o ex-presidente Lula visitou a Vila Soma por duas vezes: em setembro e novembro de 2016. Na época, a ocupação ainda vivia sob a incerteza e o medo da reintegração de posse. Após anos de batalha judicial e mobilização dos moradores, hoje a Vila Soma é um exemplo de solução pacífica para o conflito fundiário.

Após a visita a Sumaré, o ex-presidente segue para Campinas, onde participa de aula magna na Unicamp. O evento está marcado para 16h, no Teatro Arena.