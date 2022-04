Foto Ricardo Stuckert / Reprodução Twitter Geraldo Alckmin

Lula e Geraldo Alckmin oficializaram, nesta sexta-feira, a união para disputar as eleições presidenciais este ano. O PSB sacramentou a indicação de Alckmin como vice de Lula. Nos respectivos perfis oficiais do Twitter, a dupla postou fotos com uma pequena declaração cada.

“Simplesmente companheiros! Sem cerimônias, com a humildade de reconhecer que os desafios do presente são maiores que as disputas do passado”, publicou Alckmin.

“Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, disse Lula na publicação.

Já o presidente Jair Bolsonaro usou sua conta do Twitter para ironizar a situação. O presidente compartilhou a postagem de Lula ao lado de Bolsonaro com a legenda “- Kkkkkkkkkkkkkk.”