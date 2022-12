O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com publicações, convidou nesta sexta-feira (23) a deputada eleita Marina Silva (Rede-SP) para ocupar o comando do Ministério do Meio Ambiente.

Apesar de ainda não confirmado, o petista se reuniu ontem com Silva – que já ocupou o cargo de 2003 a 2008, durante os dois primeiros mandatos de Lula.

Outros rumores destacam que, antes, Lula chegou a convocar a senadora Simone Tebet (MDB) para o cargo – mas recebeu uma negativa. Tebet teria estipulado que só aceitaria o cargo se Marina Silva ocupasse o posto de autoridade climática, mas a política da Rede recusou o cargo por, segundo ela, se tratar de um posto técnico.

“Tive uma boa conversa com o @LulaOficial sobre os rumos da política socioambiental do país. Esclareço que no encontro não tratamos sobre convite para assumir a autoridade climática, que defendo ser um cargo técnico vinculado ao Ministério do Meio Ambiente”, falou Silva no Twitter.

A situação de Simone Tebet no governo, até então, ainda é incerta. Além da pasta de Meio Ambiente, agora já recusada, ela seria cotada também para o Ministério das Cidades e para o Planejamento.

A senadora, que também concorreu à presidência, declarou apoio à Lula no segundo turno das eleições e fez campanha para o petista por todo país, se tornando peça importante para a campanha.