Os nomes que disputam este segundo turno para presidente do Brasil este domingo, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), votaram pela manhã. Lula votou em São Bernardo do Campo (SP), seu berço político e sindical e Bolsonaro votou no Rio de Janeiro, estado onde fez sua carreira de deputado federal.

Em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, Lula disse acreditar que a eleição mostrará qual “modelo de Brasil” o eleitor quer. Bolsonaro votou na Vila Militar do Rio de Janeiro e disse ter “expectativa de vitória”

Ao todo, mais de 156 milhões voltam às urnas neste domingo para escolher o presidente da República e os governadores (nos estados onde houver segundo turno).