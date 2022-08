O primeiro debate dos candidatos a presidente deste ano teve o ex-presidente Lula apagado, o presidente Jair Bolsonaro agressivo e as mulheres se destacando dentro e fora do ‘palco’. Os temas mais debatidos foram corrupção, fome e igualdade de gênero. As duas candidatas a presidente se destacaram durante o debate. Ciro Gomes tentou se posicionar como melhor saída para o país, mas não alcançou maior projeção.

A senadora Simone Tebet foi considerada a melhor segundo levantamento Datafolha feito com indecisos. Já a também senadora Soraya Thronicke se apresentou ao eleitorado também adotando pautas femininas.

BOLSONARO ATACA JORNAhoLISTA- Durante o debate entre candidatos à Presidência neste domingo, Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, se irritou com a pergunta da jornalista Vera Magalhães sobre queda na cobertura vacinal no Brasil. A indagação foi dirigida ao candidato Ciro Gomes (PDT) com comentários de Bolsonaro. “Você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim”, disse Bolsonaro a Vera. Jornalistas apontaram machismo na fala do presidente, que não falou sobre vacinação.

BRIGA NOS BASTIDORES– Hoje nome mais forte do meio político na campanha digital de Lula, o deputado André Janones entrou em confrontos verbais fortes com o ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles. A turma do deixa disso entrou para evitar trocas de socos entre os dois.