O Odds Scanner, comparador de odds esportivas, lançou hoje (25) uma plataforma inédita no Brasil, chamada Live Tracker – Odds das Eleições Presidenciais 2022, com o objetivo de analisar e comparar as probabilidades de vitória dos candidatos à presidência. Atualmente, Lula está na liderança com 65% de chance de probabilidade de vencer, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, com 36%.

Entre os integrantes da lista analisados estão Ciro Gomes, Sergio Moro, João Doria, Eduardo Leite, Luciano Huck, Marina Silva e Alessandro Vieira, todos abaixo de 5% no momento.

Porém, alguns dos nomes incluídos pela plataforma podem não ter apresentado sua candidatura formal, mas entram na lista porque foram citados nas bases de dados que o sistema analisa no contexto das eleições.

A ferramenta cruza dados atualizados de casas de apostas que atuam no país, notícias recentes e histórico dos candidatos, assim como pesquisas de intenção de voto (no momento, é usada a Pesquisa Ipespe, divulgada em 13 de maio de 2022).

As odds e a probabilidade de vencer são atualizadas a cada 12 horas. Novas informações referentes às intenções de voto serão acrescentadas ao longo do ano à medida que novas pesquisas sejam conduzidas.