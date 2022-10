O apresentador Luciano Huck, de 51 anos, usou as redes sociais, na tarde de hoje, para se manifestar contrário a declaração do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) sobre ter “pintado um clima” entre ele e jovens venezuelanas em visita a São Sebastião, no Distrito Federal. Sem mencionar o nome do presidente, o apresentador do “Domingão com Huck” publicou um texto em seu perfil no Twitter criticando a fala do político.

Não existe “pintar um clima”! Exploração sexual infantil é um tema que não pode ser tratado com “normalidade”, nem empurrado pra debaixo do tapete. Divido um pouco do que vi a aprendi sobre o combate a esse crime, quando produzi e participei do documentário “Um Crime Entre Nós”.