Com a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Americana e o início de um novo biênio, o novo líder de governo do prefeito Chico Sardelli (PV) na Câmara Municipal deve ser o vereador Lucas Leoncine (PSDB).

Leoncine assume o lugar de Thiago Brochi (sem partido) que agora é o novo presidente do poder legislativo.

LEIA MAIS: Thiago Brochi é eleito novo presidente da Câmara de Americana

Apesar de ser vereador de primeiro mandato, Leoncine tem se destacado no meio político. O vereador é elogiado nos bastidores não só pelos colegas do legislativo, mas também por integrantes do governo Chico.