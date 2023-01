Luana Piovani detonou a entrevista de

Pedro Scooby e Cintia Dicker para o ‘Fantástico’. No programa, o surfista contou detalhes de descoberta do problema de saúde da filha. Scooby e Luana vivem uma troca intensa de farpas nas redes sociais. Após o surfista ter sido acusado de anexar fotos nuas da ex em um processo envolvendo os filhos, no fim de semana, o surfista deu uma entrevista ao lado de Cintia Dicker, para o “Fantástico”. Nela, o casal falou sobre o drama que viveram com o problema de saúde da filha recém-nascida. Nas redes sociais, Luana Piovani expressou sua opinião sobre a atitude do programa.

Aurora, filha de Pedro e Cintia, nasceu com gastrosquise e precisou passar por três cirurgias logo após o nascimento. A entrevista foi ao ar exatamente na semana em que a polêmica entre Scooby e Luana tomou conta das redes sociais. Na web, alguns internautas viram isso como uma tentativa de “limpar a imagem” do surfista.

Luana Piovani se pronuncia sobre entrevista de Pedro Scooby

No Instagram, Luana Piovani compartilhou alguns posts de internautas criticando a entrevista de Pedro Scooby. “Na semana que o Pedro Scooby se mostra um babaca machista, ele ganha matéria no ‘Fantástico’. Tá no contrato do BBB passada de pano vitalícia”, dizia um dos comentários compartilhados pela atriz. “Que feio, que vergonha”, escreveu Piovani no post.

Em outro Story, Luana compartilhou um Story de uma advogada analisando a postura de Scooby na entrevista. “Roupa clara, tons neutros, óbvio.

Ex-militar, Márcia Carvalho pede demissão para se dedicar ao tantra e se lançar no OnlyFans

Durante 7 anos, Márcia Carvalho serviu a Polícia Militar de Santa Catarina até pedir exoneração. Tudo para se tornar terapeuta tântrica e uma das estrelas do OnlyFans. A plataforma é usada por homens e mulheres que querem vender, em dólar, fotos e vídeos picantes. Nela, Márcia chega a faturar 10 vezes mais do que na Polícia, mostrando seu dia a dia de forma provocante.

“A carreira militar é muito rígida, não estava feliz ali com aquela rotina, me sentia incompleta. Entrei por incentivo da minha família – meu pai era militar –, e em busca de uma estabilidade também. Percebi que não era para mim e como nesse meio tempo me apaixonei pelo tantra, comecei a me soltar mais, a assumir minha sensualidade e aos poucos fui me especializando nisso. Logo conheci o OnlyFans e vi que poderia ser uma oportunidade de difundir a técnica e faturar também”, conta.

Na plataforma, mais do que cliques ousados, Márcia mostra em detalhes a massagem tântrica e fala sobre os seus benefícios. A ideia é mexer com o imaginário masculino e mostrar que conteúdo adulto vai além de nudes. “Meu perfil é diferente de tudo porque não tem baixaria, é uma pegada sexy de verdade. Respeito quem faz conteúdo explícito, mas não é a minha proposta”.

Por isso, a agora Musa do OnlyFans aposta em conteúdos do tipo ‘NuArt’, sem apelação, mas com muito erotismo e provocação. Inspirada em famosas como Anitta e a agora BBB Key Alves, ela também grava vídeos personalizados. “Os homens ficam bem curiosos quando falo da massagem tântrica. Eles têm tara nisso”, revela. “Não pretendo parar, muito menos voltar a ser militar”, completa.