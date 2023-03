Loteamento Jardim dos Manacás II é lançado com lotes de 175m²

A AVT Incorporadora realiza no mês de março, o lançamento do Loteamento Jardim dos Manacás II. Uma grande oportunidade de investimento e moradia com lotes a partir de 175 m², com localização privilegiada em Santa Bárbara d’Oeste, na Zona Leste, ao lado do Parque Planalto, com acesso pela Avenida da Amizade e conexão com a Estrada da Balsa, o empreendimento fica a apenas 5 minutos das Avenidas Europa e São Paulo e da Rua Florindo Cibin.

O empreendimento conta com entrada facilitada e com financiamento direto com a loteadora.

Jardim dos Manacás II é um bairro planejado, pensado em cada detalhe com os conceitos mais modernos de loteamento e sem taxa de condomínio e contempla mais de 110 mil m² de Áreas Verdes e Sistema de Lazer.

Com obras iniciadas, o loteamento conta com infraestrutura completa incluindo sistemas de água potável com produção, reservação e distribuição; galerias de águas pluviais; guias, sarjetas e pavimentação asfáltica; sistema de esgoto sanitário; sinalização viária; rede de energia elétrica e sistema de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

Com atuação no segmento de incorporação e urbanismo, a AVT Incorporadora proporciona realizações de sonhos, com empreendimentos de qualidade, entrega no prazo, em excelentes localizações e com facilidade do financiamento próprio. Reconhecida no mercado como referência em loteamentos, conquistando confiança e credibilidade dos clientes, buscando respeito, excelência e transparência no atendimento, gerando valor e preferência em seus produtos.

A AVT é parte de um grupo atuante desde 1976 nos mercados têxtil, de fiação e de energia e traz sua solidez e confiança para a área imobiliária desde 2011.

Os interessado podem procurar seu corretor de confiança ou visitar o plantão de vendas localizado na Rua Júlio Píres Barbosa, 350 Parque Planalto (Jardim dos Manacás) em Santa Bárbara d’Oeste.

Contatos:

(19) 2109-7780

https://loteamentomanacas.com.br

