Inspirações de looks: 5 influencers do Tik Tok para você conhecer

Se antes eram as revistas que ditavam as tendências, hoje em dia, a moda está no Tik Tok.

O aplicativo que caiu no gosto da geração Z possibilitou que pessoas comuns passassem a compartilhar suas dicas e seus cotidianos de forma rápida, enquanto os espectadores podem colocar em prática no mesmo momento.

No mercado da moda, isso é traduzido em duas palavras: proximidade e rapidez. Proximidade porque a trend do momento é o ‘Get Ready With Me’, que mostra as pessoas e suas vulnerabilidades escolhendo os looks para eventos como dates, churrascos com a família e outros. E rapidez porque a internet está cada vez mais imediatista: o usuário vê o look e já acessa o site da loja para comprar.

Pensando nisso, separamos cinco dicas de influenciadores do Tik Tok que trazem os melhores estilos para roubar e usar no dia a dia, tanto para meninos, quanto para meninas, veja:

Filipe Malczewski – Cozy urban style

Foto: reprodução Instagram @malczewsk

Quando o assunto é se sentir confortável sem sair das últimas tendências da moda, o cozy urban style ganha destaque. Com peças inspiradas na galera mais jovem das grandes cidades, o jeito casual e descolado de se vestir sempre se reinventa de acordo com as novas tendências de cada geração. Um bom representante desses looks é Filipe Malczewski, que fez da simplicidade a sua marca registrada. Com mais de 80 mil seguidores, vídeos com pouca edição e gravados na sua rotina, o influenciador compartilha momentos e escolhas de looks para as mais variadas ocasiões como dates, trabalho, saída com os amigos, etc. Tudo isso em uma atmosfera tranquila, que nos transporta para dentro da sua vida de forma genuína.

Sophia Blair – Athleisure style

Foto: reprodução Instagram @sophiablairr

Para quem gosta de uma moda mais híbrida, o athleisure style pode ser uma boa pedida. O estilo que une conforto e beleza está cada vez mais presente nas ruas de todo o mundo, com peças práticas e confortáveis, perfeitas para serem usadas dentro e fora da academia, sem comprometer a beleza do look. Celebridades como Hailey Bieber já abraçaram a tendência, assim como grifes como Versace e Alexander Wang. Para quem quer se inspirar, Sophia Blair, conhecida por ser a gringa dos EUA que fez intercâmbio e se apaixonou pelo Brasil, compartilha seus looks athleisure, que traz a potência do toque casual, com uma aparência muito chique e sofisticada em suas redes sociais, enquanto mostra o Brasil pelos seus olhos gringos e sua vida nos EUA. Com quase quatro milhões de seguidores, a gringa com alma brasileira ainda mostra como lida com as diferenças culturais e nos deixa morrendo de vontade de roubar todos os seus looks!

Igor Sampaio – Street style

Foto: reprodução Instagram @igor_sampaiox

O street style, apesar de ser parecido com o urban style, transmite a personalidade e traduz as culturas locais de uma forma subjetiva. Ele não costuma mudar de acordo com as tendências, nem ficar ultrapassado, porque é versátil, heterogêneo e atual em qualquer época da história. Para quem começa a se interessar por moda agora, o “estilo das ruas” é uma boa forma de ter peças coringas e sofisticadas para todas as ocasiões e Igor Sampaio pode dar uma mãozinha nisso. Ele traz em suas produções listas dos melhores tênis, das roupas simples, mas sofisticadas e das bolsas mais coringas, por exemplo, para que os meninos consigam criar e recriar suas opções com poucas peças. Vale a pena acompanhar!

Lele Burnier – Color blocking style

Foto: reprodução Instagram @leleburnier

O color blocking style, marca registrada da Lele Burnier, é pensado como a arte de pegar cores que são opostas e combiná-las, de forma a montar combinações interessantes, complementares e que não passam despercebidas em qualquer que seja a ocasião. Apesar de ser um pouco mais chamativo, ainda mais quando combinado com peças de grifes como Gucci e Balenciaga, o estilo tem conquistado o coração dos quase três milhões de seguidores da influenciadora que, com o seu “oii” característico e as melhores dicas de ‘Get Ready With Me’, ganhou o título de rainha da trend no Tik Tok. Com seus looks luxuosos, coloridos e chamativos, Lele já esteve no Baile da Vogue e já fechou colaboração com diversas marcas de moda.

Manu Canielas – Cosy chic style

Foto: reprodução Instagram @manucanielas