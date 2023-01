Foto Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

As lojas Americanas, localizada no centro de Santa Bárbara, fechou as portas. A informação é que o estabelecimento encerrou as atividades há aproximadamente duas semanas.

Não há nenhum comunicado na porta da unidade, que ficava na rua General Osório, informando qualquer detalhe sobre o fechamento.

Segundo informações, a marca vai manter apenas a unidade do Tivoli Shopping no município. Em Americana, a rede possui uma unidade “express” no calçadão.

