Com a aceleração digital, o comércio eletrônico se fortalece como modelo de negócios com potencial para fomentar o empreendedorismo no Brasil. No ano passado, por exemplo, o e-commerce brasileiro registrou um faturamento recorde, com um crescimento de 26,9%, segundo análises de monitoramento. Isso significou uma movimentação de R$ 161 bilhões, com mais de 350 milhões de entregas.

Com isso, o modelo de negócio digital (e-commerce) foi além da inovação e agora se mostra como uma necessidade. Para o investidor desenvolver um método de vendas virtual eficiente é preciso fugir do amadorismo e investir nas tecnologias corretas. Neste sentido, a agência Magento 2 é essencial e pode facilitar muito o caminho de qualquer empreendedor.

Afinal, o que é uma Agência Magento 2?

Magento é uma das melhores soluções em tecnologia para quem quer montar um e-commerce porque é uma plataforma que oferece vários recursos úteis e práticos que possibilitam implantar um modelo digital de vendas lucrativo.

As Magento 2 são empresas terceirizadas conhecidas pela sua competência para operacionalizar todas as ferramentas e recursos da plataforma. Afinal, dificilmente qualquer pessoa sem o mínimo de conhecimento aprofundado seria capaz de trabalhar com a tecnologia, dada a alta gama de funcionalidades avançadas.

Esse tipo de agência consegue adaptar suas necessidades ao formato do negócio de e-commerce. Para encontrar uma empresa de qualidade veja abaixo tendências para este mercado.

Realidade aumentada

Em 2022, as empresas de comércio eletrônico continuarão experimentando novas tecnologias para se diferenciar da concorrência. Por exemplo, a realidade aumentada torna ainda mais fácil para os clientes ver, explorar e experimentar seus produtos online.

Esse merchandising de produto aprimorado ajuda a recriar a experiência de varejo offline que muitos compradores desejam, ao mesmo tempo em que desejam uma experiência de compra simples e envolvente.

É assim que a realidade aumentada preenche a lacuna entre as experiências de compras na loja e online. Além disso, a realidade aumentada ajuda a dar vida aos produtos com informações detalhadas, tornando mais fácil para os clientes tomarem decisões de compra.

Busca por voz

Com mais e mais pessoas utilizando assistentes virtuais, veremos as empresas integrando mais e mais as compras por voz para facilitar ainda mais a compra de produtos pelos clientes. A compra conversacional pode ajudá-lo a interagir com seus clientes em tempo real.

Considere experimentar aplicativos de bate-papo como o Facebook Messenger e tecnologias de voz como Alexa, Google Voice e Siri para que os clientes possam interagir com sua empresa, obter recomendações e até fazer compras.

Uso de chatbots em alta

Os chatbots (ou assistentes virtuais) são robôs projetados para interagir diretamente com os usuários e são usados ​​para auxiliar em interações específicas com os clientes. Eles são capazes de responder às perguntas mais frequentes e ainda orientar os usuários durante todo o processo de compra, direcionando-os para a fonte adequada, se necessário, para encontrar a resposta que procuram.

Iniciativas como a assistente virtual Lu, da Magazine Luiza varejista ou o serviço de autoatendimento Gympass, que atende tanto a associados quanto a novos clientes, são exemplos de possíveis usos dos chatbots para tornar os processos de relacionamento com o cliente mais fluidos. E o investimento só deve aumentar para o ano que vem.