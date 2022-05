Um homem foi preso em flagrante por furto a loja na madrugada desta quinta-feira (26), em Americana. O Cabo Weber e Soldado Cruz faziam patrulhamento e foram informados de que na Avenida Carmine Feola, próximo ao estádio Décio Vita, dois rapazes estavam em atitudes suspeitas.

Chegando no local, encontraram apenas um dos denunciados, o qual ao ver viatura fugiu em direção a uma moto, mas acabou desistindo de pegar o veículo e seguiu a pé, até a abordagem. Durante revista pessoal, a equipe encontrou aparelhos celulares, o qual foram informados que o rapaz teria furtado junto com o parceiro, no estacionamento Levy Multimarcas.

A equipe retornou até a motocicleta, porém a mesma não estava mais no local. No estacionamento que os indivíduos furtaram, encontraram uma janela com sinais de arrombamento e o interior revirado. O proprietário reconheceu os celulares e percebeu que estava faltando dois notebooks e outro celular.

A equipe então realizou patrulhamento onde encontraram o abordado e localizou os demais objetos. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o abordado permaneceu à disposição da Justiça, já os objetos foram devolvidos ao proprietário.

