Em assembleia realizada na Logística Sumaré, empresa que operacionaliza na Honda Automóveis do Brasil, em Sumaré, os trabalhadores aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 negociado pelo Seaac de Americana e Região. “Após várias rodadas de negociação, a empresa apresentou uma proposta final para renovar o Acordo Coletivo, cuja data-base é 1º de agosto. Marcamos a assembleia e houve aprovação, após voto secreto dos trabalhadores”, explicou a Presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva.

Com a aprovação os trabalhadores terão aumento salarial de 10,12% (reposição integral da inflação pelo INPC). Com o reajuste, o piso salarial sobe para R$ 1.635,50; o triênio para R$ 102,50 mensais; o reembolso creche para R$ 495,00 por mês e o adicional mensal de rebocador é elevado para R$ 150,00. A empresa também aceitou antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário para o dia 30 deste mês.

PLR

Dentro do Acordo Coletivo está a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) que foi fixado em R$ 1.750,00. “Este valor foi dividido em duas parcelas. A primeira de R$ 1.400,00 já foi paga ontem (31 de agosto) e a segunda no valor de R$ 350,00 será paga no próximo dia 31 de dezembro”, explicou o Diretor do Sindicato, José Carlos Bispo de Souza Júnior.