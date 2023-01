Localiza segue com vagas de emprego em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 36 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Bom lembrar que 23 dessas vagas são para o novo Centro de Preparação para Vendas da Localiza, que atende lojas da rede em todo o Estado de São Paulo. As vagas são para pessoas com experiência e para moradores do município.

Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (24/01) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

VAGAS NA LOCALIZA

A empresa oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PLR (participação de lucro), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza. Confira as vagas:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Masculino, estar cursando 2º ano superior em ADM.

TÉCNICO DE QUALIDADE AUTOMOTIVO (2 VAGAS): Curso técnico, Ensino Médio completo, CNH B e experiência com automóveis.

HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO (4 VAGAS): Ensino Fundamental completo, CNH B e experiência com lava rápido, higienização automotiva e estética automotiva.

MECÂNICO DE TROCA DE PNEUS (2 VAGAS): Ensino Fundamental completo, experiência e CNH B, e experiência com alinhamento e balanceamento etc.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS GERAL: Curso técnico, Ensino Médio completo e CNH B; experiência com manutenção de veículo; conhecimento de injeção eletrônica etc.

MONTADOR/DESMONTADOR DE PARTES AUTOMOTIVAS: Ensino Fundamental, CNH B e experiência em montagem e desmontagem de partes ou componente automotivo etc.

PREPARADOR DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (5 VAGAS): Ensino Fundamental; CNH B e conhecimento em aplicação de massa, aplicação primer, lixamento etc.

MARTELINHO DE OURO (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

PINTOR AUTOMOTIVO (2 VAGAS): Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

FUNILEIRO AUTOMOTIVO: Desejável ter Ensino Fundamental completo e CNH B.

POLIMENTO/ESTÉTICA AUTOMOTIVA (2 VAGAS): Ensino Fundamental completo e CNH B.

OUTRAS EMPRESAS

Confira as demais vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AJUDANTE DE MARCENEIRO – Masculino, com experiência na função, ter entre 18 e 29 anos.

AUX. DE ELÉTRICA – Ensino Médio completo, conhecimento em elétrica, desejável formação em comandos elétricos, experiência de 1 ano. Salário: R$ 1.700,00 mais vale-alimentação e vale-transporte.

AUXILIAR DE PLANEJAMENTO – Experiência em planejamento na área de engenharia e manutenção, disponibilidade de horário.

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL – Ensino Médio completo, conhecimento em refrigeração comercial, em elétrica e mecânica. Experiência de 1 ano na função. Salário: 1.700,00. Benefícios: vale-alimentação e vale-transporte.

CASEIRO – Que já tenha trabalhado na função e saiba dirigir trator.

FRESADOR – Com experiência na função.

PORTEIRO (2 VAGAS) – Conhecimento em Informática, já ter atuado com controle de acesso é um diferencial e disponibilidade de horário (para atender tanto horários administrativos, diurnos, noturnos). Salário R$ 1.607,00 e benefícios: assistência odontológica, VR ou cesta, vale-transporte com desconto.

PORTEIRO MASCULINO (2 VAGAS) – Com experiência, para trabalhar no período diurno 12×36.

SERRALHEIRO/SOLDADOR – Com experiência na função.

TRATORISTA – Com experiência comprovada em carteira.

VENDEDORA PROJETISTA – Feminino, com conhecimento em projetos, ter entre 18 e 35 anos.

VIDRACEIRO – Com experiência na função, para trabalhar de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18h.

