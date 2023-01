Livro que originou filme da Netflix chega ao Brasil

O livro Contra o Gelo, p ublicado em 1955 e

agora lançado de forma inédita em terras brasileiras pela editora Almedina Brasil,reúne as memórias do explorador Ejnar Mikkelsen sobre uma missão realizada em 1909 ao nordeste da Groenlândia, território autônomo que integra o Reino da Dinamarca. Com o objetivo de recuperar documentos que comprovassem que a região era composta por um único pedaço de terra, e não duas ilhas separadas, a expedição derrubaria de vez a reivindicação dos Estados Unidos sobre o local. Em 2022, a obra foi adaptada pela Netflix para um filme de sucesso com o mesmo nome.

Abandonado pelos companheiros de tripulação, com exceção do mecânico Iver Iversen, Mikkelsen não desistiu de concluir a viagem e enfrentou 28 meses de provações em uma das paisagens mais geladas do planeta. O congelamento de dedos das mãos e dos pés, os efeitos debilitantes do escorbuto e o medo constante de serem atacados por animais selvagens foram algumas das dificuldades encontradas ao longo do caminho. A fome torturante acarretou em um dos episódios mais tristes e viscerais da expedição quando, para sobreviver, eles mataram e comeram os cães que puxavam seus trenós.

De vez em quando, quando algum urso errante se apercebia da nossa

toca de inverno e se sentia obrigado a investigar, tínhamos uma caçada.

Se isto acontecesse com a fraca luz do dia, ou quando a lua estivesse

cheia, normalmente resultava na morte do urso; mas se não houvesse luar,

deixávamos o urso em paz e ficávamos dentro da cabana, independentemente

do barulho que ele fizesse — mesmo quando chocava contra a cabana com

batidas incomodativas. Tais visitas não eram agradáveis, e éramos sempre

cuidadosos quando uma tarefa urgente nos obrigava a sair para o frio;

um urso paciente podia ter cedido à sua incrível curiosidade e

ter deitado na neve à espera de que saíssemos.

(Contra o Gelo, pg. 184)

Elogiada pela crítica, a adaptação da Netflix foi assistida por 30,73 milhões de horas na primeira semana de lançamento e conquistou o segundo lugar no ranking global de atrações da plataforma. A produção conta com Nikolaj Coster-Waldau, o Jaime Lannister de Game of Thrones, no papel do destemido Ejnar Mikkelsen. O ator, que conheceu de perto a impiedade do frio na Groenlândia e sofreu uma concussão durante as gravações, também assina o prefácio da edição mais recente do livro.

Contra o Gelo apresenta para o leitor uma história real de luta pela sobrevivência, que inspira pela obstinação do autor em concluir sua missão mesmo quando tudo parece impossível. Esta aventura sem precedentes revela como o frio impiedoso faz aflorar a fragilidade humana enquanto castiga com o desgaste físico e mental. Ao superar a mera narração de uma expedição polar, as memórias Ejnar Mikkelsen transformam-se em um relato cru e realista sobre o real valor do companheirismo e da cumplicidade.

Ficha técnica

Livro: Contra o Gelo – Uma História de Sobrevivência no Ártico

Autor: Ejnar Mikkelsen

Editora: Almedina Brasil, selo Edições 70

ISBN: 9786554270359

Páginas: 260

Formato: 16x23x1,3

Preço: R$ 79,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon

Sobre a editora

Fundada em 1955, em Coimbra, a Almedina orgulha-se de publicar obras que contribuem para o pensamento crítico e a reflexão. Líder em edições jurídicas em Portugal, a editora publica títulos de Filosofia, Administração, Economia, Ciências Sociais e Humanas, Educação e Literatura. Em seu compromisso com a difusão do conhecimento, ela expande suas fronteiras além-mar e hoje traz ao público brasileiro livros sobre temas atuais, em sintonia com as necessidades de uma sociedade em constante mutação.

Veja mais- Youtuber francesa quer cometer suicídio assistido

Siga o Novo Momento no Youtube