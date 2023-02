LinkedIn e Instagram são foco na procura por oportunidades. Entrar no mercado de trabalho pode ser um desafio para muitos estudantes. Entretanto, com o aquecimento da economia, milhares de oportunidades estão abertas esperando pelas candidaturas. Nesse sentido, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios realizou um levantamento em seu site, entre 9 e 20 de janeiro, contando com a participação de 31.457 jovens, de 15 a 29 anos, perguntando: “qual das redes sociais você mais utiliza para ver vagas e dicas de carreira?”.

Jovens priorizam o LinkedIn quando procuram uma possibilidade corporativa

De acordo com a pesquisa, 39,7% ou 12.488 dos respondentes ressaltaram o LinkedIn como sua prioridade na busca por vagas. Para Vitoria de Lima Ribeiro, selecionadora do Nube, o canal já facilita na hora de criar um perfil campeão e ser destaque para as empresas. “É imprescindível o candidato dedicar um tempo para preencher as informações com qualidade”, comenta.

Existem alguns tópicos essenciais. “Ele deve inserir uma boa foto, um resumo para abordar suas habilidades e competências, suas experiências profissionais de maneira completa e objetiva, a formação acadêmica, entre outras referências”, pontua. Inclusive, segundo o próprio canal, as contas mais detalhadas possuem até 40 vezes mais chances de serem encontradas pelos recrutadores.

Para Vitoria, é possível entender o porquê desse meio ser o predileto. “Essa rede social tem como tema central empregos e negócios, possui várias ferramentas para facilitar tanto a busca por possibilidades quanto por talentos. Por isso, é tão utilizada quando se trata do assunto”, explica.

O Instagram se destaca como a segunda rede social com o maior número de buscas por vagas

Em segundo lugar, 7.300 entrevistados, 23,2%, procuram as ofertas pelo Instagram. Com a popularização do veículo de comunicação, as marcas passaram a ocupar uma grande parcela dos usuários. Sendo assim, você pode começar seguindo aquela empresa dos sonhos para acompanhar as atualizações e, quem sabe, as divulgações de posições de trabalho.

Segundo a selecionadora do Nube, a rede social também é foco. “É importante escolher bem a foto de perfil, construir uma biografia com um pouco sobre você e realizar postagens para contar sobre a sua personalidade, gostos e hobbies. Por não ser voltada para o mundo dos negócios, é fundamental usá-la de forma leve”, alerta.

As outras redes sociais competem entre si para ter a predileção no momento de procurar uma oportunidade

Com 6,3%, ou 2.006 dos votos, o Facebook ocupa o terceiro lugar do ranking. Sua era de ouro já passou, mas ainda há indivíduos ativos nesse meio. Isso se deve, principalmente, aos grupos nichados. Assim, muitas das vagas são compartilhadas internamente apenas para os participantes dessas comunidades específicas. Por isso, vale a pena pesquisar seu ramo de interesse e dar uma olhada nas publicações! Também fique de olho nas fanpages de muitas companhias.

Já o TikTok, rede social em ascensão entre a Geração Z, chegou à classificação no quarto lugar, com 5,3% ou 1.688 das escolhas. Por suas características serem mais dinâmicas e rápidas, em geral, os indivíduos buscam dicas e respostas nos conteúdos postados. Agora, com sua popularidade, as corporações começam a marcar presença e também a aparecer na tela. Assim, é válido ficar atento.

Por fim, o Youtube assumiu a última posição, com 3,6% ou 1.161 das decisões. Por ser uma plataforma mais voltada para vídeos longos, os internautas costumam utilizá-la para aprender novas capacidades com tutoriais, aulas ou seminários on-line. Sendo assim, não é destaque no cenário de divulgação, ganhando mais evidência para propagandas e publicidade por parte das contratantes.

Explore as redes sociais a seu favor!

Com 20,7%, 6.521 dos participantes ressaltaram buscar as vagas e dicas de carreira em outros meios. “É essencial reforçar como as redes sociais não são a única ferramenta presente no mercado para conseguir a sua chance dos sonhos, mas elas podem ser grandes aliadas nesse processo”, afirma Vitoria.

Por intermédio dessas alternativas, é possível ter acesso a uma malha de contatos muito maior, chegando em mais possibilidades. “Assim, o candidato consegue entender um pouco mais sobre a cultura da companhia, conferindo se realmente tem afinidade e também aguardando a aparição de novas opções”, expõe.

Como conselho para quem quer entrar no mercado de trabalho ainda este ano, Vitoria ressalta: “é fundamental se manter atualizado e ativo nas principais mídias, além de usá-las de maneira estratégica para atrair recrutadores, demonstrando suas aptidões e interesses”, finaliza.

No Painel de Vagas do Nube há diversas alternativas, com diferentes cursos e disponibilidades. Além disso, o site também é recheado de dicas de carreira e atualizações constantes sobre o mercado de trabalho.

Fonte: Vitoria de Lima Ribeiro, selecionadora do Nube

