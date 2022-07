Um caso de violência doméstica foi registrado na manhã deste sábado (2), no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara d’Oeste. Um homem brigou com esposa e filha por conta da limpeza da casa.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal no Plantão Policial, às 8h40, uma equipe da GCM estava em patrulhamento pela Rua da Agricultura quando foi acionada por G.H.B.S. para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Mogi Mirim.

Chegando ao local, os patrulheiros foram recebidos pelo autor E.M., de 50 anos, que, em princípio, não quis abrir o portão, mostrava-se agressivo e pediu um mandado para entrar na residência. Depois de um diálogo, decidiu franquear a entrada dos GCMs e foram informados pelas vítimas B.S.M., de 24 anos, e M.E.S.M., de 48 anos, que tiveram um discussão com o autor por causa de limpeza da casa. Em seguida, o acusado passou a desferir socos nas vítimas. O homem também ficou ferido com uma mordida na perna e arranhões no pescoço. Ele pegou uma faca mas não apontou ou ameaçou as mulheres.

As partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde as vítimas manifestaram o desejo de representar contra o autor para que seja processado e solicitaram medida protetiva com urgência. A autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência e pediu medida protetiva para as vítimas. A faca foi apreendida.

do SBnoticias.com.br