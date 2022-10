As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciaram, nesta sexta-feira (7), a limpeza no canal do córrego São Manoel.

Os serviços de manutenção nos córregos da cidade são executados permanentemente pela prefeitura. O objetivo é melhorar a calha de água e prevenir enchentes, segundo o secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Na semana passada, a Sosu concluiu as obras de desassoreamento no canal do córrego Olho d’ Água, na região da Praia Azul.

Atualmente, o município também tem frente de trabalho no Ribeirão Quilombo, com o serviço de desassoreamento. A ação faz parte do “Rios Vivos” – Programa “Água é Vida”, do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).

Americana foi contemplada com a ação, que também irá abranger os córregos Santa Angélica e Pylles. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA), entre outros parceiros.

“São várias frentes de trabalho na cidade para execução de melhorias em todos os bairros. A limpeza e desassoreamento dos córregos e canais fazem parte do conjunto de obras priorizadas pela gestão do prefeito Chico Sardelli para a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população’, disse o secretário Adriano.