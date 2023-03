Limeira Rodeo Music entra para o Circuito Brahma

O aguardado Limeira Rodeo Music 2023 acontece entre 17 e 25 de

março e acaba de entrar para o maior grupo de rodeios do país, o Circuito Brahma, ao lado de Barretos, Jaguariúna, Americana e Ribeirão Preto. A edição deste ano, organizada pela Viola Show, será realizada pela OA Eventos com parceria de mídia da EPTV, que fazem parte do Grupo EP, empresa afiliada à Rede Globo e presente no interior paulista e Sul de Minas.

A festa, que costumava ser em setembro, agora acontece em março, abrindo o calendário de rodeios da região. A retomada do evento em Limeira (SP), conhecida como a “Capital da Joia”, fortalece a tradicional festa no interior paulista e movimenta a economia da cidade. Segundo o diretor de Relações Institucionais do Grupo EP, Paulo Brasileiro, a empresa procura parcerias que reforcem a sua relação com a comunidade regional. “Os rodeios têm se tornado um evento relevante no calendário das cidades, reunindo milhares de pessoas e aquecendo o comércio local. E a EPTV quer fazer parte de momentos que fazem parte da vida da população da nossa região”.

A retomada do evento traz para Limeira grandes nomes da música. Henrique & Juliano e Pedro Sampaio abrem o evento no dia 17, seguidos por Hugo & Guilherme e Ana Castela no dia 18. No fim de semana seguinte, Luan Santana e Ícaro & Gilmar sobem aos palcos no dia 24. O encerramento no dia 25 fica por conta de Matheus & Kauan e Dennis DJ.

O Limeira Rodeo Music possui diferentes setores e camarotes disponíveis, sendo eles: arena e arquibancada, pista premium, camarote Privilege, camarote Golden Open Bar e camarote Empresarial e Familiar. Os setores contam com passaporte que dá direito a todos os dias do evento com preços especiais. “Quem estiver no camarote open bar terá chopp à disposição. Quem é do mundo dos rodeios conhece e acompanha o Circuito Brahma de rodeios”, diz Nivaldo Moreira, proprietário da Nivaldo Moreira Eventos e organizador do Limeira Rodeo Music juntamente com a empresa Viola Show.

Serviço:

Limeira Rodeo Music 2023 – sempre com abertura de portões às 20h

17 e 18 / 24 e 25 de março de 2023

Instagram: @limeirarodeomusic

Local: Espaço Rodeio – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)

Shows:

17 de março: Henrique & Juliano / Pedro Sampaio

18 de março: Hugo & Guilherme / Ana Castela

24 de março: Luan Santana / Ícaro & Gilmar

25 de março: Matheus & Kauan / Dennis DJ

Os ingressos estão sendo vendidos em pontos físicos e online pelo site Guichê Web. Os pontos físicos estão espalhados pelas cidades da região. Em Limeira, os ingressos podem ser comprados na loja oficial do Pátio Limeira Shopping, na Di Gaspi do Pátio Limeira Shopping, Horse Company, Select Limeirânea, Chão de Terra Moda Country, Bar do Edimar e Rede de Posto Galo Azul.

Na região, o público também pode garantir os ingressos nos seguintes locais: Molina Ranch Store (Americana), Academia XPrime (Araras), Conserta Smart (Artur Nogueira), Calçados São João (Cordeirópolis), Etabuh Store (Cosmópolis), Calçados São João (Iracemápolis), Cris & Cia – Moda Country (Leme), Selaria Barrichelo (Piracicaba) e Contato Country (Rio Claro).

Conheça a rainha e as princesas do Limeira Rodeo Music 2023

O Limeira Rodeo Music 2023 tem sua rainha e as duas princesas. O resultado da votação popular realizada pelo site elimeira.com.br foi divulgado pelo Grupo Educadora no Baile da Rainha nesta sexta-feira, 10 fevereiro, no clube Gran São João. Flávia Dias, de 25 anos, levou o título máximo. A nova rainha do Limeira Rodeo Music trabalha com marketing e é conhecida nas redes sociais por gravar vídeos de danças. “É uma honra assumir essa missão. Que venha o rodeio! Quero dançar e cantar muito”, disse a nova rainha minutos após receber a faixa. Flávia tem 1,68 de altura e é fã de Luan Santana. O título de primeira princesa ficou com Nayara Mesquita, de 32 anos. “Quero curtir bastante essa experiência e dançar muito”, comemorou a segunda colocada na votação popular. Nayara tem 1.64 de altura é professora de dança, modelo e fã de Jorge e Matheus e Ana Castela.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 99451-0024 e (19) 99454-2228

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento