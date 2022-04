Conhecida como a Capital da Laranja e Berço da Citricultura Nacional, Limeira também viu crescer a demanda por melhor qualidade de vida, com a abertura de novos espaços para tratamentos preventivos de depressão, estresse e bloqueios emocionais

Cidade com 310 mil habitantes e conhecida nacionalmente como uma das maiores produtoras de laranja do país, Limeira está a apenas 143 quilômetros da Capital paulista. Fundada em 1826 e perto de completar 200 anos de idade, o município tem se destacado pelo crescimento do padrão de vida dos habitantes e, por consequência, da procura por atividades ligadas à saúde, beleza e bem-estar.

As terapias alternativas, com destaque para as massagens terapêuticas e sensuais, têm sido cada vez mais procuradas, levando este setor a expandir-se na região, pois a demanda tem gerado muitas oportunidades de negócios para empreendedores e de trabalho, para profissionais como massagistas, esteticistas e cabelereiros.

Entre as atrações da cidade estão a Gruta Municipal, na praça Toledo Barros, um monumento que celebra a paz, construído por volta de 1920 para celebrar o final da Primeira Guerra Mundial. Originalmente, era um coreto, mas hoje abriga exposições eventuais.

A Estação Ferroviária, de 1876, o Palacete Levy, de 1881, a mansão Prada, da década de 1890, e o Palacete Tatuibi, de 1901, são outros exemplos de prédios históricos que ainda fazem parte da arquitetura da cidade e atraem muitos visitantes.

Com isso, Limeira passou ao longo dos anos a disponibilizar uma série de terapias e massagens, que vêm desempenhando um importante papel na recuperação das pessoas, incluindo técnicas como a sueca, ayurvédica, shiatsu, tailandesa, nuru e tântrica.

Uma das terapias mais utilizadas no Brasil e no mundo, a massagem sueca tem sido bastante procurada em Limeira e região, uma vez que é indicada para pessoas que começaram a fazer sessões recentemente. É realizada por meio de uma combinação de movimentos longos e fluidos, processo contínuo que maximiza o alívio das dores e das tensões em tendões e músculos.

Também muito buscada por moradores e turistas, a massagem ayurvédica promove o reequilíbrio físico e psíquico do adepto. Altamente relaxante, ela recompõe o campo energético do corpo. O massagista realiza movimentos de tração e alongamentos, estimulação de pontos e órgãos vitais.

A massagem com pedras quentes vem ganhando espaço e fazendo sucesso entre o público. A técnica melhora o fluxo sanguíneo e promove o alívio das dores. Feitas geralmente de basalto, elas ampliam o descanso do corpo e da mente, aliviando dores e tensões musculares.

Já o shiatsu previne e diminui o estresse, atuando contra ansiedade, artrite, dor nas costas, constipação, dor de cabeça, insônia, problemas menstruais, dor no pescoço e ombro, síndrome pré-menstrual, ciática e sinusite.

Sensuais em alta

Muitos moradores e visitante também estão buscando por massagistas em Limeira com o intuito de descobrir os benefícios das “massagens sensuais”, como a sensitive, a tailandesa, a nuru e a tântrica.

Ao estimular as zonas erógenas de homens e mulheres, com movimentos contínuos e suaves e toques com as pontas dos dedos, a massagem sensitive elimina tensões que se acumulam ao longo do tempo.

A massagem tailandesa, por sua vez, é mais ativa. Reduz dor e estresse, inclusive melhorando a flexibilidade, a circulação sanguínea e os níveis de energia. O terapeuta usa pés, joelhos, polegares, palmas e cotovelos, e realiza pressão, compressão e alongamento no corpo do paciente.

A nuru é feita com um ou mais massagistas, com o uso de uma loção de massagem incolor e inodora. O contato com o corpo do cliente faz com que haja a consequente diminuição do estresse, além de proporcionar bem-estar, relaxamento da musculatura e desintoxicação do organismo,

Amplamente conhecida e com demanda em crescimento no país, a massagem tântrica desperta a sexualidade e a resolução de bloqueios emocionais. A técnica amplia a sensibilidade, fazendo com que o corpo tenha seus pontos vitais ativados durante a aplicação.