A Copa do Mundo de 2022 passou

e a verdade é que a escolha de fazer a competição no Catar foi algo muito criticado ao redor do mundo inteiro. Porém, analisando tudo a partir de um ponto de vista mais amplo, existem muitas razões pelas quais devemos nos manter otimistas em relação a um dos maiores eventos esportivos do mundo, que vai estar disponível para apostas em vários sites diferentes.

A Copa do Mundo aconteceu entre o dia 21 de novembro e o dia 18 de dezembro, uma época onde a temperatura do país chega até 25°C. Ou seja, será inverno no Catar. Geralmente a Copa do Mundo acontece entre os meses de junho e julho, porém, se esse fosse o caso, os jogos iriam acontecer com temperaturas que possivelmente poderiam chegar a 50°C.

Esse foi um dos principais motivos para mudança da data da competição, já que os meses de novembro e dezembro geralmente são bem mais tranquilos no país. Porém, essa data também atrapalhou bastante os clubes de futebol da Europa. Os últimos meses do ano geralmente são bem movimentados para o futebol europeu. Consequentemente, muitas ligas europeias vão suspender os jogos até o final da Copa.

Catar: por que o país foi escolhido para sediar o evento?

O direito de sediar a competição foi conquistado em 2010, quando o Catar venceu a votação feita pelos 22 membros da FIFA. O país acabou derrotando oponentes como a Coreia do Sul, os Estados Unidos, e até mesmo o Japão, para sediar a Copa do Mundo.

Porém, a nomeação do Catar aconteceu de uma forma um pouco suspeita. Existe uma grande dúvida se o país subornou ou não os funcionários da FIFA, já que foi acusado de pagar uma propina no valor de $3,7 milhões de dólares para os executivos da FIFA. Por mais que a investigação tenha inocentado o país, isso deixou um ‘’gosto amargo na boca’’ do amante do futebol.

Na época, o presidente da FIFA era Sepp Blatter, que inclusive fez uma campanha de apoio ao Catar durante a votação. Porém, nos últimos anos, ele mudou o seu discurso, e afirma que a FIFA pode acabar tendo tomado uma decisão ruim.

Atualmente, o ex-presidente da FIFA está sendo processado na Suíça, pelos crimes de peculato, fraude, e também corrupção. Toda essa confusão já fez com que essa edição da Copa do Mundo começasse com o pé esquerdo. Isso sem contar a acusação feita contra o Catar por conta dos maus tratos aos trabalhadores estrangeiros, que estavam no país para ajudar a construir a infraestrutura para o evento.

Quais eram os favoritos para ganhar a Copa do Mundo 2022?

Ao longo dos últimos anos, a eliminatória para a Copa do Mundo de 2022 foi disputada. O torneio aconteceu em vários países diferentes, e as vagas já foram decididas. Sendo assim, alguns favoritos para conquistar a taça da Copa acabaram surgindo em meio aos concorrentes.

Ao todo, foram classificadas 32 seleções, e elas foram sorteadas em um total de oito grupos, cada um com quatro times. As equipes de um mesmo continente foram colocadas dentro de grupos diferentes, com exceção das seleções europeias. Dentre as seleções que têm grandes chances de ganhar a competição, encontram-se:

Brasil;

Inglaterra;

Espanha;

França.

Por mais que existam alguns favoritos, ainda assim a Copa do Mundo é cheia de surpresas. Sendo assim, é sempre importante fazer bons prognósticos caso você queira fazer apostas neste evento tão divertido.

O que a Copa do Mundo do Catar tem reservada para os torcedores?

O Catar é um dos países com o maior nível de riqueza do mundo, tudo por conta da exportação de gás e petróleo. Os torcedores vão poder contar com uma infraestrutura excelente, já que o país construiu um total de sete estádios para o torneio, além de uma cidade nova para servir de sede para o fim da competição.

Foram construídos um total de mais de 100 hotéis, assim como todo um sistema de metrô e estradas planejadas. Estima-se que mais de 1 milhão e meio de pessoas vão estar no país para acompanhar a Copa do Mundo.

Porém, é importante lembrar que esse é um país Muçulmano, e muito conservador. Por conta disso, os torcedores já estão sendo alertados desde agora para ter muito cuidado com o seu comportamento dentro do país. Dito isso, a competição vai ser muito divertida, e com certeza vai entrar para a história.

