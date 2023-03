Libertadores. Veja como ficaram os grupos

A Conmebol realizou o sorteio para definir os grupos da Copa Libertadores.

O evento aconteceu na sede da entidade, no Paraguai, e as equipes brasileiras já conhecem os seus adversários. O Corinthians e o Palmeiras reencontrarão equipes que os eliminaram recentemente em outras competições.

O Corinthians, cabeça de chave do Grupo E, enfrentará o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou os corintianos na semifinal da Sul-Americana em 2019. Além disso, a chave conta com Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU).

Enquanto isso, o Palmeiras, campeão brasileiro de 2020, está no Grupo C com Barcelona de Guayaquil, que venceu os palmeirenses nas oitavas de final da Liberta 2017. O grupo ainda conta com Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR).

⭐️🏆 É pela #GloriaEterna! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2023. 🤔 Quem são os favoritos? 🔜 A disputa começa na semana que vem! pic.twitter.com/tywturSvTA — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 28, 2023

Além do Corinthians e do Palmeiras, outros cinco clubes brasileiros disputam a Libertadores este ano. O Atlético-MG, que poderia enfrentar um time brasileiro, está no grupo do Athletico-PR, que também terá o Libertad (PAR) e o Alianza Lima (PER). O Flamengo, atual campeão, está no Grupo A com Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI).

A Copa Libertadores começa na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de abril, com seis rodadas. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final.

