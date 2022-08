Athletico Paranaense x Palmeiras e Vélez Sarsfield x Flamengo fazem nesta semana seus primeiros jogos das semifinais da CONMEBOL Libertadores 2022. Os embates vão definir quem são os representantes na final do torneio, que será realizada neste ano na cidade de Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro. A Betfair, patrocinadora oficial do Libertadores, listou os quatro semifinalistas e acompanhou a evolução das equipes durante o torneio. Confira as chances dos três clubes brasileiros e um argentino para chegar à final e levantar o troféu da “Glória Eterna” de 2022.

A Betfair, especialista em cálculo de probabilidades, analisou a trajetória de Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense e Vélez Sarsfield durante toda a Libertadores desde a fase de grupos.

Em abril, os cariocas eram a equipe com maior probabilidade de estar entre os finalistas segundo a análise de dados: eram 47% (2.75) de chances, contra 33% (4,5) do atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras. O Athletico Paranaense iniciou sua campanha com 7% (11.0) e a equipe argentina do Vélez Sarsfield detinha 5% (17.0) de chances segundo a casa de apostas.

Pensando em que todo resultado é possível, a Betfair manteve sua análise durante as oitavas de final. O clube carioca aumentou o favoritismo para 51% (2.5), o Verdão comandado por Abel Ferreira, líder geral na fase de grupos, encostou no Flamengo alcançando a marca de 47% (2.75). Já os argentinos e paranaenses, que fizeram campanhas terminando na segunda colocação nos seus grupos contra os cabeças de chave Estudiantes e Libertad, tinham 7% (13.0) e 15% (8.0) de chances de ser finalistas, respectivamente.

Nas semifinais do torneio, a Betfair calculou que as chances do Flamengo após vencer as duas partidas contra o Corinthians melhoraram para 39% (2.1), de chances de ir à final no Equador, o Palmeiras, que passou nas penalidades contra o Atlético Mineiro está na segunda colocação com 36% (2.3), de ser um dos finalistas.

O Athletico, que conquistou a classificação para as semifinais no último minuto contra o Estudiantes, está em terceiro com maiores chances de ser o finalista com 13% (6.5). A equipe do Vélez, que venceu as duas partidas no clássico local contra o Talleres, aparece com 12% (7.0).

Flamengo é o favorito ao título da Libertadores

Duas equipes brasileiras duelam nas probabilidades da Betfair como favoritos ao título da CONMEBOL Libertadores 2022. Em março, o Flamengo abriu a fase de grupos com 22% (5.0) sendo o maior favorito ao título naquele momento, a equipe do Palmeiras aparecia logo atrás com 15% (6.0), destacando ambos como os maiores favoritos ao título no início do campeonato.

Athletico e Vélez apareciam no meio da tabela com 3% (21.0) e 1% (67.0), respectivamente.

Ao final da fase de grupos, ocorreu uma inversão entre os favoritos: o Verdão assumiu a ponta por conta da invencibilidade de seis vitórias e se destacar como melhor ataque e melhor defesa da primeira fase. Na análise da Betfair, o Palmeiras aparecia com 34% (3.75) enquanto o Flamengo, que se classificou com a segunda melhor campanha, diminuiu suas chances de conquista para 29% (5.0). Athletico Paranaense e Vélez Sarsfield mantinham suas chances em 5% (21.0) e 1.5% (67.0), cada.

Entrando nas semifinais, o Flamengo assume novamente a ponta com maiores probabilidades de ser campeão ao aparecer com 45% (2.0), deixando o Palmeiras com 35% (2.5). Athletico e Vélez disputam entre os ‘azarões’ no ranking da Betfair com 10% (8.5) e 9% (10.0), respectivamente.