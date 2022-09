Um homem acabou levando um tiro após um entrevero este final de semana em Americana. A arma usada no crime, registrado no São Vito, foi uma garrucha. Além dele, outro rapaz acabou detido por posse ilegal de arma de fogo em ação da Guarda Municipal (Gama) na noite do sábado. O homem que tomou o tiro tem 41 anos e foi atingido na perna.

Segundo o Boletim de Ocorrência, guardas municipais encontraram o homem com ferimentos na perna direita. Ele foi socorrido até o Hospital Municipal, mas se negou a receber atendimento médico e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Os guardas foram até o local onde estariam os possíveis autores dos disparos. Na residência, havia um suspeito e a equipe encontrou uma garrucha calibre 38, municiada com uma munição intacta. Também foram apreendidos seis munições calibre 38 intactas, mais 10 munições calibre 32 intactas, e vários estojos de munições de calibres diferentes deflagradas e dois coldres de armas.

O suspeito que estava na casa também foi encaminhado a Policia Civil, mas a vítima não quis reconhecer o criminoso. O delegado de plantão decretou a fiança de R$ 1.212 por posse ilegal de arma, que foi paga e assim o detido foi liberado.

